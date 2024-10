Austin, 'Israele riduca attacchi su Beirut, troppi morti' (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha detto che gli Stati Uniti vogliono vedere Israele ridurre alcuni dei suoi attacchi aerei a Beirut."Il numero di vittime civili è stato fin troppo alto", ha detto, parlando in Italia durante il G7 Difesa, riferisce Haaretz citando Reuters. "Vorremmo vedere Israele ridurre alcuni degli attacchi a Beirut e nei dintorni e vorremmo vedere una transizione verso negoziati che consentano ai civili di entrambe le parti di tornare alle loro case", ha affermato Austin. Quotidiano.net - Austin, 'Israele riduca attacchi su Beirut, troppi morti' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloydha detto che gli Stati Uniti vogliono vedereridurre alcuni dei suoiaerei a."Il numero di vittime civili è stato fin troppo alto", ha detto, parlando in Italia durante il G7 Difesa, riferisce Haaretz citando Reuters. "Vorremmo vedereridurre alcuni deglie nei dintorni e vorremmo vedere una transizione verso negoziati che consentano ai civili di entrambe le parti di tornare alle loro case", ha affermato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo : Austin - 'Usa impegnati per sicurezza di Israele' - Parlando durante un incontro con il ministro della Difesa Yoav Gallant, Austin ha affermato che Washington mantiene una capacità significativa nella regione per difendere il personale e le strutture degli Stati Uniti, fornire ulteriore supporto all'autodifesa di Israele e scoraggiare un'ulteriore escalation. (Liberoquotidiano.it)

Austin - rischio guerra totale devastante per Israele-Libano - Rispondendo ad una domanda su potenziali linee rosse per il supporto degli Usa a Israele, Austin ha detto che gli Stati Uniti non cambieranno il loro impegno ad aiutare il loro alleato a proteggere se stesso e il suo territorio sovrano. . Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha evocato il rischio di una "guerra totale che potrebbe essere devastante per Israele e Libano" ma ha detto che una ... (Quotidiano.net)

Austin - 'una guerra tra Israele ed Hezbollah non è inevitabile' - Austin, riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito, è intervenuto oggi su questo tema durante una conferenza stampa congiunta a Manila, a seguito dei colloqui nel settore della sicurezza tenuti insieme al Segretario di Stato Antony Blinken con le rispettive controparti filippine, Gilberto Teodoro ed Enrique Manalo. (Quotidiano.net)