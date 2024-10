Arriva la serie tv su Mike Bongiorno con Elia Nuzzolo e Claudio Gioè (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla Festa del cinema di Roma è stata presentata “Mike”, la miniserie su Mike Bongiorno diretta da Giuseppe Bonito. Alla Festa del cinema di Roma un grande omaggio a Mike Bongiorno, in occasione del centenario della sua nascita: alla kermesse viene presentata ‘Mike‘, miniserie in due puntate diretta da Giuseppe Bonito che racconta la gioventù 2anews.it - Arriva la serie tv su Mike Bongiorno con Elia Nuzzolo e Claudio Gioè Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla Festa del cinema di Roma è stata presentata “”, la minisudiretta da Giuseppe Bonito. Alla Festa del cinema di Roma un grande omaggio a, in occasione del centenario della sua nascita: alla kermesse viene presentata ‘‘, miniin due puntate diretta da Giuseppe Bonito che racconta la gioventù

Daniela Zuccoli insieme al figlio Leonardo Bongiorno per Mike - il cast di Avetrana-Qui non è Hollywood e la pioggia del terzo red carpet della Festa del cinema di Roma - Il cast della miniserie Mike accompagnato dalla famiglia dell'iconico presentatore, poi il regista Pippo Mezzapesa con i protagonisti di Avetrana-Qui non è Hollywood bagnati, sul finale, dalla pioggia.

Claudio Gioè è Mike Bongiorno nella serie tv : "Ero terrorizzato all'idea di interpretarlo" - Apparentemente lo conosciamo tutti, ma non sappiamo tante cose di lui. Ho compiuto un viaggio di conoscenza resettando quella che era la mia immagine di Mike. Tutti lo conoscono e lo ricordano per il suo mitico: 'Allegria!', passato alla storia della televisione italiana. Nel cast anche Valentina Romani, nel ruolo della sua futura moglie ovvero Daniela Zuccoli, che sposerà nel

Claudio Gioè è Mike Bongiorno nella serie tv : "Ero terrorizzato all'idea di interpretarlo" - Pochi però sanno quel che ha vissuto da giovane il re dei quiz, ovvero Mike Bongiorno.