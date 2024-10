America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: orari gara-9 e 10, tv, programma, streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) oggi sabato 19 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quinta giornata della America’s Cup. A Barcellona tutto sembra apparecchiato per la festa di Team New Zealand, che conduce la serie per 6-2 ed è a una sola vittoria dalla conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Ieri pomeriggio i Kiwi hanno tramortito Ineos Britannia dimostrando un’acclarata superiorità dopo gli errori commessi mercoledì e si sono portati a una sola affermazione dall’apoteosi totale. Peter Burling e compagni sembrano essere in totale controllo della situazione, la barca del Defender ha dimostrato di essere più veloce rispetto ai britannici (come nelle prime quattro regate a senso unico) e ormai i giochi sembrano fatti. La corazzata oceanica può riuscire a difendere il titolo già oggi nel caso in cui riuscisse a imporsi in una delle due regate previste in programma: appuntamento alle ore 14. Oasport.it - America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: orari gara-9 e 10, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)sabato 19 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quinta giornata dellaCup. A Barcellona tutto sembra apparecchiato per la festa di Team New, che conduce la serie per 6-2 ed è a una sola vittoria dalla conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Ieri pomeriggio i Kiwi hanno tramortitoBritannia dimostrando un’acclarata superiorità dopo gli errori commessi mercoledì e si sono portati a una sola affermazione dall’apoteosi totale. Peter Burling e compagni sembrano essere in totale controllo della situazione, la barca del Defender ha dimostrato di essere più veloce rispetto ai britannici (come nelle prime quattro regate a senso unico) e ormai i giochi sembrano fatti. La corazzata oceanica può riuscire a difendere il titolo giànel caso in cui riuscisse a imporsi in una delle due regate previste in: appuntamento alle ore 14.

