Allerta maltempo sull’Italia fiumi osservati speciali in Emilia Romagna

(Adnkronos) – E' Allerta maltempo oggi 19 ottobre sull'Italia con tanta pioggia e nubifragi su alcune Regioni e fiumi osservati speciali. "Condizioni di forte maltempo a causa della formazione di un ciclone mediterraneo alimentato sia dalle acque ancora miti del mare sia da correnti instabili in discesa dal Nord Atlantico – spiega all'Adnkronos il meteorologo

Maltempo in Emilia-Romagna : allerta rossa con scuole chiuse e evacuazioni in corso - Evacuazioni e chiusure nelle aree urbane A livello urbano, il capoluogo di Ravenna e altri comuni della Romagna hanno preso la decisione di chiudere le scuole per prevenire potenziali incidenti. Maltempo e situazioni critiche in Appennino La situazione è particolarmente critica in Appennino, dove le forti piogge hanno provocato smottamenti e allagamenti. (Gaeta.it)

Temporali anche domenica : prorogata l'allerta maltempo in Campania - La Protezione Civile Regionale ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrà essere... (Salernotoday.it)

Proroga dell’allerta meteo : maltempo e temporali anche domanica - 59 di oggi alle 23. Si ricorda che fino alle 23. Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. Dalle 23. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale attiva in h24 e monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. (Anteprima24.it)