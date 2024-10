Albania, Landini: “Gravissimi gli attacchi di Meloni alla magistratura, i soldi spesi per il centro sono uno schiaffo a tutti noi” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Trovo gravissimo che Giorgia Meloni attacchi l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. È un governo pericoloso per la democrazia del nostro Paese. Le leggi le devono rispettare pure loro, come chiunque altro. Questa storia che siccome uno è stato votato può fare quello che gli pare è contro la nostra Costituzione. Questa è una logica inaccettabile”. Ad attaccare, ai microfoni del Fattoquotidiano.it, è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo le invettive da parte di Palazzo Chigi contro i magistrati sul caso Albania. Una riedizione dello scontro tra potere esecutivo e giudiziario, di berlusconiana memoria, bocciato dal numero uno della Cgil: “Un governo che attacca l’indipendenza della magistratura è un governo che calpesta la Costituzione. Ilfattoquotidiano.it - Albania, Landini: “Gravissimi gli attacchi di Meloni alla magistratura, i soldi spesi per il centro sono uno schiaffo a tutti noi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Trovo gravissimo che Giorgial’autonomia e l’indipendenza della. È un governo pericoloso per la democrazia del nostro Paese. Le leggi le devono rispettare pure loro, come chiunque altro. Questa storia che siccome uno è stato votato può fare quello che gli pare è contro la nostra Costituzione. Questa è una logica inaccettabile”. Ad attaccare, ai microfoni del Fattoquotidiano.it, è il segretario generale della Cgil, Maurizio, dopo le invettive da parte di Palazzo Chigi contro i magistrati sul caso. Una riedizione dello scontro tra potere esecutivo e giudiziario, di berlusconiana memoria, bocciato dal numero uno della Cgil: “Un governo che attacca l’indipendenza dellaè un governo che calpesta la Costituzione.

