Al via la nona edizione di ForMe | il festival del formaggio celebra le eccellenze italiane

AL VIA FORME IN ITALY DAL 18 AL 20 OTTOBRE A BERGAMO:INAUGURATA LA MANIFESTAZIONE DEDICATAAL SETTORE LATTIERO-CASEARIO - (mi-lorenteggio.com) Bergamo, 18 ottobre 2024 – Al via la nona edizione di FORME, la manifestazione made in Bergamo dedicata al formaggio in ogni sua sfumatura, con una cerimonia di inaugurazione alla ... (mi-lorenteggio.com)