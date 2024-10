Acquachiara trionfa alla 15ª edizione di Music For Change (Di sabato 19 ottobre 2024) La giovane cantautrice Acquachiara vince Music For Change, contest arrivato alla 15ª edizione. Il suo brano “Piacere, Sofia” ha conquistato il pubblico e la giuria e rappresenta un messaggio di speranza contro le disuguaglianze e il potere della Musica contro le mafie. Acquachiara vince Music For Change Acquachiara si è aggiudicata la quindicesima edizione di Music For Change, uno dei premi europei più prestigiosi a tema civile, organizzato dall’Associazione Musica contro le mafie. La giovane cantautrice romana ha conquistato il pubblico e la giuria con il brano “Piacere, Sofia”, affrontando il tema delle “Disuguaglianze e Marginalità Sociale”. In un’edizione record, ben 917 artisti si sono iscritti, ma solo 8 sono riusciti a raggiungere la finale. La quindicesima edizione ha introdotto il format dell’Augmented Residency, come spiegato da Gennaro De Rosa. Dailyshowmagazine.com - Acquachiara trionfa alla 15ª edizione di Music For Change Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024) La giovane cantautricevinceFor, contest arrivato15ª. Il suo brano “Piacere, Sofia” ha conquistato il pubblico e la giuria e rappresenta un messaggio di speranza contro le disuguaglianze e il potere dellaa contro le mafie.vinceForsi è aggiudicata la quindicesimadiFor, uno dei premi europei più prestigiosi a tema civile, organizzato dall’Associazionea contro le mafie. La giovane cantautrice romana ha conquistato il pubblico e la giuria con il brano “Piacere, Sofia”, affrontando il tema delle “Disuguaglianze e Marginalità Sociale”. In un’record, ben 917 artisti si sono iscritti, ma solo 8 sono riusciti a raggiungere la finale. La quindicesimaha introdotto il format dell’Augmented Residency, come spiegato da Gennaro De Rosa.

Music For Change 2024 - vince Acquachiara al termine di un’edizione da record - Da sottolineare il secondo posto di Valentina Tioli con L’Evoluzione e il gradimento massimo della platea nei confronti della band dei Bluesex con Precipizio. La giovane cantautrice romana ha trionfato con il brano Piacere, Sofia sul tema Disuguaglianze e Marginalità Sociale superando un lungo cammino di selezioni in un’edizione record che ha visto ben 917 iscritti di cui soltanto 8 in finale. (Spettacolo.eu)