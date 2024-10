Zdenek Zeman ricoverato in ospedale. Le sue condizioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella notte di martedì 16 ottobre Zdenek Zeman, l’allenatore boemo di 77 anni, ha accusato un malore nella sua abitazione di Roma. Dopo un primo soccorso, il tecnico è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pierangeli di Pescara, dove è stato posto sotto la supervisione del suo cardiologo di fiducia, il dottor Stefano Guarracini. Nonostante i momenti di apprensione, le ultime notizie indicano che la situazione è sotto controllo e che l’ex allenatore del Pescara non è in pericolo di vita. Storia Medica e Preoccupazioni Questo nuovo episodio che riguarda salute di Zeman è comunque allarmante, se si considera che era già stato ricoverato nella stessa clinica lo scorso febbraio per un delicato intervento chirurgico al cuore. Dopo quell’operazione, il tecnico aveva trascorso un lungo periodo di riabilitazione per recuperare le forze e tornare in forma. Thesocialpost.it - Zdenek Zeman ricoverato in ospedale. Le sue condizioni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella notte di martedì 16 ottobre, l’allenatore boemo di 77 anni, ha accusato un malore nella sua abitazione di Roma. Dopo un primo soccorso, il tecnico è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pierangeli di Pescara, dove è stato posto sotto la supervisione del suo cardiologo di fiducia, il dottor Stefano Guarracini. Nonostante i momenti di apprensione, le ultime notizie indicano che la situazione è sotto controllo e che l’ex allenatore del Pescara non è in pericolo di vita. Storia Medica e Preoccupazioni Questo nuovo episodio che riguarda salute diè comunque allarmante, se si considera che era già statonella stessa clinica lo scorso febbraio per un delicato intervento chirurgico al cuore. Dopo quell’operazione, il tecnico aveva trascorso un lungo periodo di riabilitazione per recuperare le forze e tornare in forma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leggera ischemia per Zdenek Zeman - ricoverato a Pescara - Zdenek Zeman, dopo aver accusato una leggera ischemia, è nuovamente ricoverato presso la clinica “Pierangeli” di Pescara per dei controlli. Il 77enne allenatore di nazionalità ceca lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina della squada abruzzese per problemi di salute, dopo essere stato operato dall’equipe del professor Stefano Guarracini. (Sportface.it)

Paura per Zdenek Zeman - portato in ospedale per un malore - . Zdenek Zeman ricoverato per ischemia: le condizioni Secondo le prime informazioni, le condizioni di Zeman sono stabili e non destano allarme. Leggi anche: “Lascio il nuoto e mi metto a fare…”. Lutto nel calcio italiano, se ne va prematuramente un grande allenatore Il malore si è verificato poco prima della consueta seduta di allenamento della squadra, il Delfino Pescara 1936, e ... (Caffeinamagazine.it)

Zdenek Zeman ricoverato a Pescara per un'ischemia - l'allenatore in ospedale dopo un malore in casa : come sta - Zdenek Zeman ricoverato per una leggera ischemia a Pescara: in corso gli accertamenti, come sta il tecnico boemo. (Notizie.virgilio.it)