Uomini e Donne Gemma Galgani sotto accusa | eccessiva con Valerio parla una nota ex dama

Gemma Galgani e Valerio si sono detti addio tra un mare di polemiche nello studio di Uomini e Donne, e arriva la frecciatina di un'ex dama ai danni della torinese.

Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo anni di relazioni travagliate e apparizioni in vari programmi, tra cui Temptation Island, Ida è sempre stata sotto i riflettori per le sue vicende sentimentali. Ida Platano ha rivelato di aver trovato una persona speciale lontano dal mondo della TV. L'ex dama non è riuscita a nascondere la sua gioia, dichiarando di sentirsi serena e felice, ma ha deciso di non svelare troppo sull'identità

Di recente un noto ex tronista di Uomini e Donne ha voluto spiegare ai suoi follower di aver deciso di limitare la sua presenza sui social network. Sto proseguendo il mio percorso interiore e la vita è fatta di piccoli attimi, piccoli gesti dove lì bisogna saper apprezzare la felicità. Credo che nella vita bisogna saper trovare sempre un equilibrio.