Unieuro, oggi probabilmente il rientro in palestra con i compagni. Dawson, si avvicina il ritorno in squadra (Di venerdì 18 ottobre 2024) Segnali di cauto ottimismo per Shawn Dawson. L'ala ferma da dopo la gara di mercoledì 2 ottobre contro Cento, in cui aveva subìto un colpo che gli ha provocato un edema osseo a livello femoro rotuleo, oggi potrebbe tornare ad allenarsi coi compagni, un segnale incoraggiante verso un suo pieno recupero. Infatti dopo aver saltato la gara contro Verona e la trasferta di Brindisi e dopo essere stato rimesso fra i 12 pur senza scendere in campo nella vittoria casalinga di mercoledì contro Pesaro, il giocatore sta meglio. Dal giorno del suo infortunio ha effettuato due sedute di terapia giornaliere ed oggi l'indicazione parrebbe essere quella di provare ad aggregarlo ai compagni anche se un suo eventuale impiego in vista della gara di domenica ad Avellino sarà deciso solo a poche ore dalla palla a due.

