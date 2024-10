Bergamonews.it - Una grande installazione di Mastrovito alla GAMeC: donati 12mila euro in beneficenza

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. LaTristes presentimientos de lo que ha de acontecer di Andrea, che entra a far parte delle Collezioni dellae del patrimonio artistico del Comune di Bergamo, è stata presentata al pubblico nella serata di giovedì 17 ottobre dal direttore Lorenzo Giusti insieme all’artista, epresenza di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta. L’opera, che si ispira al titolo della prima tavola de I Disastri della Guerra del celebre pittore spagnolo Francisco Goya, è stata realizzata nel 2022 in occasione della personale dipresso PROA21 a Buenos Aires nell’ambito del progetto ON AIR – Argentina-Italia Art Residency.