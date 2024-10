Un arazzo a 20 mani realizzato dagli utenti della salute mentale della Asl (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Un arazzo a venti mani. È quello realizzato dagli utenti della Unità Funzionale salute mentale adulti (UFSMA) di Arezzo e che sarà presentato nel corso del Festival "Meno Alti dei Pinguini" organizzato dalla Coop Progetto 5, dal 18 al 20 ottobre ad Arezzo. L’opera è nata subito dopo il covid ed è stata ispirata dalla lettura di una poesia di Elena Bernabè tratta dal libro "Alla conquista delle Stelle”. «La lettura di questa poesia durante una delle riunioni del Laboratorio di Cucito ha subito entusiasmato gli utenti della nostra Unità funzionale – spiega la dr.ssa Alessandra Guidi Educatrice Professionale Setting salute mentale Adulti e Dipendenze Asl Tse –. E poiché il nostro è un laboratorio di cucito, si è deciso di dare corpo a queste parole ricamandole su questa tela di grandi dimensioni. Lanazione.it - Un arazzo a 20 mani realizzato dagli utenti della salute mentale della Asl Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Una venti. È quelloUnità Funzionaleadulti (UFSMA) di Arezzo e che sarà presentato nel corso del Festival "Meno Alti dei Pinguini" organizzato dalla Coop Progetto 5, dal 18 al 20 ottobre ad Arezzo. L’opera è nata subito dopo il covid ed è stata ispirata dalla lettura di una poesia di Elena Bernabè tratta dal libro "Alla conquista delle Stelle”. «La lettura di questa poesia durante una delle riunioni del Laboratorio di Cucito ha subito entusiasmato glinostra Unità funzionale – spiega la dr.ssa Alessandra Guidi Educatrice Professionale SettingAdulti e Dipendenze Asl Tse –. E poiché il nostro è un laboratorio di cucito, si è deciso di dare corpo a queste parole ricamandole su questa tela di grandi dimensioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Germania chiude i confini agli immigrati. Forte imbarazzo a Bruxelles - Oltretutto a favore dell’AfD, l’estrema destra ormai diventata un incubo per i partiti tradizionali, che primeggia nei sondaggi nonostante le accuse di simpatie neo naziste. Ma ora viene messo in discussione, visto che la Germania ha annunciato unilateralmente di voler operare una stretta sul traffico di migranti ai suoi confini. (Thesocialpost.it)

Sabotaggio del Nord Stream 1 e 2 - la pista ucraina battuta dalla procura della Germania mette in imbarazzo l’Occidente - Sabotaggio del Nord Stream 1 e 2, la pista ucraina battuta dalla procura della Germania mette in imbarazzo l’Occidente Sull’indagine, la Procura tedesca mantiene il riserbo, e per questo non si conoscono gli elementi alla base della richiesta di arresto di Zhuravlov. Invece, per il momento, l’Occidente mantiene il silenzio, e il governo tedesco di Olaf Scholz, con non poco imbarazzo, ha fatto ... (Lanotiziagiornale.it)