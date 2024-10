Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 12:10 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale la giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio la prima prova tangibile dell’esistenza del Capo delle forze cose di guardiani della rivoluzione iraniana in generale i mericani potrebbe arrivare da un filmato della TV di Stato iraniana secondo le riprese che sono diffuse lo si vede mentre partecipa a una cerimonia commemorativa nella città irachena di karbala per un comandante di alto rango delle guardie rivoluzionarie in generale abat-jour usa uccisi in un attacco aereo Italia ultima il capo di Hassan nasrallah il 27 settembre negli ultimi giorni Si sono diffuse voci resoconti contrastanti sulla sorte di cani dopo la sua scomparsa dalla scena politica alcuni tra cui media italiani hanno riferito che potrebbe essere stati uccisi in un attacco italiano in Libano contro il nero di spicco dietro la asciuga piadina altre affermazioni ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 12:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dailynews radiogiornale la giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio la prima prova tangibile dell’esistenza del Capo delle forze cose di guardiani della rivoluzione iraniana in generale i mericani potrebbe arrivare da un filmato della TV di Stato iraniana secondo le riprese che sono diffuse lo si vede mentre partecipa a una cerimonia commemorativa nella città irachena di karbala per un comandante di alto rango delle guardie rivoluzionarie in generale abat-jour usa uccisi in un attacco aereo Italia ultima il capo di Hassan nasrallah il 27 settembre negli ultimi giorni Si sono diffuse voci resoconti contrastanti sulla sorte di cani dopo la sua scomparsa dalla scena politica alcuni tra cui media italiani hanno riferito che potrebbe essere stati uccisi in un attacco italiano in Libano contro il nero di spicco dietro la asciuga piadina altre affermazioni ...

Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 11 : 10 - romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’attaccatura depressionaria che si muove nel Mediterraneo Occidentale porta intenso maltempo sull’Italia secondo il centro meteo italiano le condizioni nelle prossime ore risulteranno Instabili o perturbate prima al centro-nord e poi entro sera del terzo weekend di ottobre inizierà ... (Romadailynews.it)

Rinnovo Kvara - non arrivano buone notizie : cosi si prospetta l’addio in estate - le ultime - Il Napoli ha provato a fare dei passai verso il georgiano, ma le richieste sono troppo alte. Napoli-Kvara, il rinnovo ancora lontano: si rischia l’addio in estate L’agente di Khvicha ha messo sul piatto quella che è la richiesta ipotizzata come necessaria per prolungare l’accordo del giocatore con il Napoli: 8-9 milioni di euro a stagione, una cifra ritenuta assolutamente non alla portata del ... (Spazionapoli.it)

Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 10 : 10 - romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio e di buon senso con queste parole la Premiere Giorgia Meloni ha commentato la legge di bilancio 2020 5 e spiegano che i conti sono in ordine senza aumentare le tasse vite sui fondi alla sanità per i medici 880 milioni uno scandalo il smentisce sono 2,3 miliardi in più a Bruxelles oltre ... (Romadailynews.it)