Tutti i leader di Hamas e Hezbollah uccisi da Israele dal 7 ottobre 2023

(Di venerdì 18 ottobre 2024) «Quella di Yahya Sinwar si unisce a una lunga serie di eliminazioni, da Hassan Nasrallah a Mohammed Deif e molti altri. Inseguiremo e annienteremo i nostri nemici». Lo ha detto il ministro della Difesa di Tel Aviv, Yoav Gallant, nel giorno in cui l’Idf ha ucciso in un’operazione di routine a Gaza «il maestro terrorista, che ha pianificato e portato a termine l’attacco del 7». Ma chi sonogli alti dirigenti diammazzati dadall’inizio del conflitto in Medio Oriente? Saleh al-Arouri, vicepresidente del consiglio direttivo diVicepresidente del consiglio direttivo die tra i fondatori delle Brigate Ezzedin al-Qassam, braccio armato del gruppo, Saleh al-Arouri è stato ucciso il 2 gennaio 2024 a Beirut da un attacco aereo israeliano.