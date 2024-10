Studente suicida a Senigallia, il fascicolo passa alla Procura dei minori (Di venerdì 18 ottobre 2024) La denuncia presentata dai genitori di Leonardo coinvolge tre minorenni. Ci sarebbero altre vittime di bullismo Repubblica.it - Studente suicida a Senigallia, il fascicolo passa alla Procura dei minori Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La denuncia presentata dai genitori di Leonardo coinvolge tre minorenni. Ci sarebbero altre vittime di bullismo

Studente morto suicida a Senigallia - Valditara : “Intercettare le fragilità giovanili” - . L'episodio è attualmente sotto indagine da parte del Ministero, e il Ministro ha richiesto ulteriori approfondimenti, anche in considerazione delle dichiarazioni dei genitori del ragazzo. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha contattato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D'Amico, in seguito al suicidio di uno studente a ... (Gazzettadelsud.it)

Studente 15enne suicida - il legale della famiglia : “La scuola non è mai intervenuta. Il ragazzo aveva parlato con un insegnante dicendogli che non ce la faceva più” - Il suicidio dello studente di 15 anni ha sconvolto la comunità di Senigallia e non solo. Come segnala il Corriere Adriatico, o genitori del giovane hanno integrato la denuncia presentata dopo la sua scomparsa, consegnando agli inquirenti diversi messaggi WhatsApp in cui il giovane raccontava alla madre di aver confidato il suo disagio a un insegnante. (Orizzontescuola.it)

Studente suicida a 15 anni - l’ombra di un brutto voto a scuola. I genitori avevano già sporto denuncia per i casi di bullismo - L'articolo Studente suicida a 15 anni, l’ombra di un brutto voto a scuola. I genitori avevano già sporto denuncia per i casi di bullismo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il corpo del giovane è stato ritrovato lunedì mattina grazie all'ausilio di un drone, in un casolare abbandonato nelle campagne di Montignano. (Orizzontescuola.it)