Stadio ko, Avezzano-Recanatese a porte chiuse (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come era ampiamente prevedibile l’Avezzano ha dovuto, precipitosamente, trovare una soluzione "alternativa" per il match in programma domani, vista l’inagibilità della tribuna dello Stadio "Dei Marsi" ed in extremis la Lega ha comunicato che la gara si disputerà alle 15 a Trasacco, a porte chiuse. La Recanatese ne ha, semplicemente, preso atto considerando che, dal punto di vista logistico, cambia ben poco, visto che parliamo di una manciata di chilometri di distanza rispetto al capoluogo marsicano. Giacomo Filippi è concentratissimo su questo appuntamento, assolutamente da non fallire: "Dobbiamo dare continuità al successo contro il Notaresco e ripartire dallo spirito di sacrificio e dalla voglia di vincere che i ragazzi hanno dimostrato Domenica. Ilrestodelcarlino.it - Stadio ko, Avezzano-Recanatese a porte chiuse Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come era ampiamente prevedibile l’ha dovuto, precipitosamente, trovare una soluzione "alternativa" per il match in programma domani, vista l’inagibilità della tribuna dello"Dei Marsi" ed in extremis la Lega ha comunicato che la gara si disputerà alle 15 a Trasacco, a. Lane ha, semplicemente, preso atto considerando che, dal punto di vista logistico, cambia ben poco, visto che parliamo di una manciata di chilometri di distanza rispetto al capoluogo marsicano. Giacomo Filippi è concentratissimo su questo appuntamento, assolutamente da non fallire: "Dobbiamo dare continuità al successo contro il Notaresco e ripartire dallo spirito di sacrificio e dalla voglia di vincere che i ragazzi hanno dimostrato Domenica.

