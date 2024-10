Spacciava sulla ciclabile: arrestato pusher minorenne (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato arrestato martedì 15 ottobre un pusher minorenne che Spacciava droga di vario genere lungo la ciclabile di Trento nord, nei pressi del torrente Avisio. La segnalazione dell’attività di spaccio è arrivata agli agenti di polizia da parte dei frequentatori della zona che, da qualche mese Trentotoday.it - Spacciava sulla ciclabile: arrestato pusher minorenne Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È statomartedì 15 ottobre unchedroga di vario genere lungo ladi Trento nord, nei pressi del torrente Avisio. La segnalazione dell’attività di spaccio è arrivata agli agenti di polizia da parte dei frequentatori della zona che, da qualche mese

