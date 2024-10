Tpi.it - Smarriti e schiacciati: per i giovani la felicità è diventata un miraggio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenico De Masi, tu hai vissuto a pieno almeno tre società: quella rurale, quella industriale e quella post-industriale. Oggi la nostra società si addentra in una nuova epoca: quella del pensiero creativo. Che tu stesso hai coniato ed elaborato. Cercheremo, in questo nostro colloquio rivolto al futuro, di anticiparne l’essenza, il pensiero e le pieghe in cui prenderà forma. C’è una riflessione però che vorrei innanzitutto fare: dalla prima parte del nostro colloquio emerge un fatto: il lavoro, da che era un’attività avvilente e riservata agli schiavi, almeno sino all’inizio dell’Ottocento, diviene col tempo “ciò che dà valore alle cose”, una forma di riscatto per l’essere umano, in parte intrisa anche di fede, che addirittura “nobilita l’uomo” e lo rende libero, in alcuni casi ricco.