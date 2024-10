Sci Alpino: Brignone e compagne preparano debutto stagionale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le azzurre si allenano in Val Senales, in vista del via della stagione a Soelden ROMA - Saranno le nevi della Val Senales, in provincia di Bolzano, ad ospitare gli ultimi allenamenti delle azzurre prima del debutto stagionale di Soelden, in programma sabato 26 ottobre sul tradizionale tracciato aust Ilgiornaleditalia.it - Sci Alpino: Brignone e compagne preparano debutto stagionale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le azzurre si allenano in Val Senales, in vista del via della stagione a Soelden ROMA - Saranno le nevi della Val Senales, in provincia di Bolzano, ad ospitare gli ultimi allenamenti delle azzurre prima deldi Soelden, in programma sabato 26 ottobre sul tradizionale tracciato aust

