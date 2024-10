Sammy Basso, migliaia di firme per chiedere la beatificazione del biologo affetto da progeria (Di venerdì 18 ottobre 2024) «È stato un simbolo di luce per tutti, credenti e non credenti», si legge nella petizione di Change.org. «Ha mostrato nella sua vita quello che significa essere un vero santo dei nostri tempi» Vanityfair.it - Sammy Basso, migliaia di firme per chiedere la beatificazione del biologo affetto da progeria Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «È stato un simbolo di luce per tutti, credenti e non credenti», si legge nella petizione di Change.org. «Ha mostrato nella sua vita quello che significa essere un vero santo dei nostri tempi»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sammy Basso beato? Il vescovo di Vicenza : “Non lo escludo - ha espresso una santità nella vita ordinaria” - La straordinaria vita di Sammy Basso, il giovane ricercatore vicentino affetto da progeria scomparso lo scorso 5 ottobre, potrebbe aprirgli le porte della santità. A ipotizzare l’avvio della causa di beatificazione è stato il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, che ha speso parole di grande ammirazione per Sammy. (Ilfattoquotidiano.it)

Sammy Basso - il ristoratore racconta gli attimi prima della morte : “Il bacio della mamma - lui avvolto nella coperta” - Il suo impegno per la ricerca sulla progeria e la sua capacità di ispirare gli altri rimarranno per sempre un modello da seguire”. Un’immagine straziante, che mostra il calore e l’amore della famiglia di Sammy fino all’ultimo istante. Dussin, inginocchiatosi accanto ai genitori del giovane, ha espresso la sua gratitudine per i tanti consigli che Sammy gli aveva dato nel corso degli anni. (Thesocialpost.it)

Sammy Basso : un ambasciatore di speranza nella lotta contro la progeria - Si è diplomato al liceo scientifico e successivamente laureato in Biologia Molecolare presso l’Università di Padova, confermando il suo profondo interesse per la scienza e la volontà di contribuire alla ricerca su questa malattia. La sua storia continua a ispirare scienziati, medici e persone comuni, dimostrando che la forza dello spirito umano può superare anche le sfide più difficili. (Velvetmag.it)