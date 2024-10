Ilrestodelcarlino.it - Samb al test Castelfidardo. Parte la caccia al biglietto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Non più 278, ma 250, al prezzo di 15 euro (anche per gli under 14). Questo il numero dei biglietti che sono stati riservati ai tifosi dellaper la trasferta di domenica a(fischio d’inizio alle ore 15). I tagliandi, a disposizione solo alla tabaccheria Isola del Tesoro, sono disponibile da questa mattina alle 9. La Questura di Ancona e il Commissariato di Osimo, fa sapere la, invitano i tifosi rossoblù senzaa non partire per lo stadio Mancini. Con ogni probabilità tutti i tagliandi verranno bruciati in pochi minuti, come è capitato anche nelle precedenti trasferte. Per chi non riuscirà a procurarselopotrà essere seguita in streaming sul canale di Vera Tv o con la radiocronaca di Radio Azzurra. Lacercherà di togliere lo zero nella casella dei successi in trasferta.