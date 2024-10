Roma, Tagliavanti (Camera Commercio): “Economia in transizione ma occupazione tiene, grande attesa per Giubileo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'intervista al presidente del ente Camerale capitolino sullo stato di salute delle imprese e le prospettive future Per l'Economia Romana "quella che stiamo vivendo è una fase di transizione. Siamo tra la fase post-Covid, che è stata una fase positiva e la fase pre-Giubileo, chiamiamola così. Quindi l'Economia ha terminato quella fase di grande ripresa Sbircialanotizia.it - Roma, Tagliavanti (Camera Commercio): “Economia in transizione ma occupazione tiene, grande attesa per Giubileo” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'intervista al presidente del entele capitolino sullo stato di salute delle imprese e le prospettive future Per l'na "quella che stiamo vivendo è una fase di. Siamo tra la fase post-Covid, che è stata una fase positiva e la fase pre-, chiamiamola così. Quindi l'ha terminato quella fase diripresa

