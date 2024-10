Roma ospita il Global Welfare Summit: un incontro cruciale per il futuro del welfare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 23 ottobre, Villa Miani a Roma si trasformerà nella sede di un evento significativo per il settore del welfare. Il Global welfare Summit riunirà figure chiave delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, enti previdenziali e sanitari, esperti e operatori del settore per un confronto costruttivo sul futuro delle politiche sociali. L’incontro avrà un focus su innovazione, inclusività e sostenibilità, tematiche cruciali per il benessere della società contemporanea. Il welfare Globale: definizione e rilevanza Nel contesto dell’evento, l’Osservatorio Italian welfare presenterà i risultati di studi approfonditi che hanno portato alla formulazione del concetto di welfare Globale. Gaeta.it - Roma ospita il Global Welfare Summit: un incontro cruciale per il futuro del welfare Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 23 ottobre, Villa Miani asi trasformerà nella sede di un evento significativo per il settore del. Ilriunirà figure chiave delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, enti previdenziali e sanitari, esperti e operatori del settore per un confronto costruttivo suldelle politiche sociali. L’avrà un focus su innovazione, inclusività e sostenibilità, tematiche cruciali per il benessere della società contemporanea. Ile: definizione e rilevanza Nel contesto dell’evento, l’Osservatorio Italianpresenterà i risultati di studi approfonditi che hanno portato alla formulazione del concetto die.

