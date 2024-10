Roberta Zanella scomparsa in Val di Sole tra Monclassico e Dimaro: ha lasciato un biglietto, cosa non torna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roberta Zanella è scomparsa da giorni in Val di Sole, nella zona tra Monclassico e Dimaro Folgarida: ha lasciato un biglietto alla madre, ma la donna non si trova Notizie.virgilio.it - Roberta Zanella scomparsa in Val di Sole tra Monclassico e Dimaro: ha lasciato un biglietto, cosa non torna Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)da giorni in Val di, nella zona traFolgarida: haunalla madre, ma la donna non si trova

Roberta Zanella non si trova : tutta la valle col fiato sospeso - Da ormai tre giorni in val di Sole non si hanno più notizie di Roberta Zanella, 38 anni, scomparsa da lunedì 14 ottobre nella zona tra Monclassico e Dimaro. A dare l’allarme la madre della donna: secondo quanto emerso, Roberta si sarebbe allontanata di casa a piedi, con la sua bici rimasta... (Trentotoday.it)