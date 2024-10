Riqualificazione rete fognaria, attenzione alle modifiche a circolazione e sosta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Proseguono i lavori di Hera per la Riqualificazione della rete fognaria della ziona di via della Pace, Carlo Alberto della Chiesa, Amalfi, Celletta dell’Olio e SP14: al fine di consentire l’installazione di una tubazione dalle dimensioni importanti per la linea fognaria mista, a partire da lunedì Riminitoday.it - Riqualificazione rete fognaria, attenzione alle modifiche a circolazione e sosta Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Proseguono i lavori di Hera per ladelladella ziona di via della Pace, Carlo Alberto della Chiesa, Amalfi, Celletta dell’Olio e SP14: al fine di consentire l’installazione di una tubazione ddimensioni importanti per la lineamista, a partire da lunedì

Formia / Riqualificazione della stazione ferroviaria - firmato protocollo Comune e Rete Ferroviaria Italiana - Questa mattina un importante protocollo di intesa è stato sottoscritto dal sindaco Gianluca Taddeo e dal Direttore della Direzione Strategie e Pianificazione Sviluppo Infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana, Christian Colaneri. FORMIA – Una firma destinata a rappresentare una svolta per la città di Formia. (Temporeale.info)

Riqualificazione rete fognaria di via Toscana - proseguono i lavori : attenzione alle modifiche alla viabilità - . . Dalle ore 8 di lunedì 9 fino a venerdì 20 settembre, via Emilia-Romagna e parte della rotonda di via Toscana saranno interdette al traffico (ad eccezione di residenti, mezzi di soccorso, autorizzati e avventori) per consentire il completamento dei lavori ai collettori fognari e idrici all’interno. (Riminitoday.it)

Marcianise - al via l’intervento di riqualificazione delle rete idrica in via Ferrara e via Firenze - La riqualificazione delle due strade sarà eseguita con il ricorso a fondi esclusivamente comunali individuati dall’Amministrazione nell’assestamento di bilancio approvato nel mese di novembre dello scorso anno con una spesa di circa 210mila euro. La prima parte dei lavori prevede la sostituzione della condotta principale per un tratto complessivo di circa 500 metri lineari e sarà realizzata ... (Anteprima24.it)