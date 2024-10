Movieplayer.it - Rick and Morty rinnovata fino alla 12esima stagione, ecco quando debutterà la prossima

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La serie d'animazione fantascientifica arriverà almenododicesima, ma intanto si pensa all'ottava in uscitaandè stato rinnovato per altre due stagioni da Adult Swim, spingendo il duo preferito della televisione, composto dallo scienziato pazzo e da suo nipote,12°. Poiché la8 è prevista per il 2025 e il rinnovo della10 è stato annunciato nel 2023, il via libera12 spingerà la serie animata vincitrice di un Emmy ad essere una presenza fissa della programmazione del network almenoal 2029. L'annuncio è stato fatto dai produttori esecutivi Dan Harmon e Scott Marder giovedì al panel del New York Comic Con di