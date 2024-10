Red carpet dell'arte (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna la Rassegna: RED carpet dell’arte. Sfileranno esclusivamente le Opere selezionate dalla Galleria. La Rassegna sarà a Tema Libero, fatta eccezione di un Guizzo di Rosso che deve caratterizzare l’opera di ogni singolo Artista. Il Red carpet dell’arte sarà arricchito da una eccezionale Romatoday.it - Red carpet dell'arte Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna la Rassegna: RED. Sfileranno esclusivamente le Opere selezionate dalla Galleria. La Rassegna sarà a Tema Libero, fatta eccezione di un Guizzo di Rosso che deve caratterizzare l’opera di ogni singolo Artista. Il Redsarà arricchito da una eccezionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Star e glamour alla Festa del Cinema di Roma: Elio Germano e le celebrità sul red carpet - La Festa del Cinema di Roma celebra il cinema e la cultura, con star come Elio Germano sul red carpet, offrendo un'importante piattaforma per dibattiti e promozione di nuovi talenti. (ecodelcinema.com)

Festa del Cinema, Claudia Gerini sul red carpet di US Palmese: «Il calcio è una metafora per il riscatto sociale» - «In questo film il calcio è solo una metafora, c'è anche il riscatto sociale, c'è anche l'amore per una Regione come la Calabria. Peccato che i fratelli Manetti con cui ormai c'è un rapporto d'amore, ... (video.corriere.it)

Rassegna stampa Berlinguer - La grande ambizione - Berlinguer e la grande ambizione della collettività perduta di Mazzino Montinari Il Manifesto La diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma è iniziata con la proiezione del film in concors ... (informazione.it)