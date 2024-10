Red Bull "ha confessato": il sistema segreto e mistero in F1, mondiale falsato? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un giallo vero e proprio è arrivato fino ad Austin. Come sottolineato anche da Leo Turrini su Il Giorno, nel paddock del Cota è circolato il sospetto che, nelle gare precedenti, un team (la Red Bull) abbia trovato il modo di intervenire sull'ala anteriore delle sue due monoposto tra la fine delle qualifiche e la corsa. Una procedura che, secondo il regolamento tecnico della Fia, è del tutto vietata, dato che le auto possono essere “toccate” solo in caso di emergenza collegata alla sicurezza. Sospetto che è poi stato confermato dal team di Milton Keynes, che, secondo la Bbc, avrebbe ammesso l'utilizzo di un ammortizzatore per modificare l'altezza del TTray, ovvero la prima componente del fondo a essere investito dai flussi d'aria. Liberoquotidiano.it - Red Bull "ha confessato": il sistema segreto e mistero in F1, mondiale falsato? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un giallo vero e proprio è arrivato fino ad Austin. Come sottolineato anche da Leo Turrini su Il Giorno, nel paddock del Cota è circolato il sospetto che, nelle gare precedenti, un team (la Red) abbia trovato il modo di intervenire sull'ala anteriore delle sue due monoposto tra la fine delle qualifiche e la corsa. Una procedura che, secondo il regolamento tecnico della Fia, è del tutto vietata, dato che le auto possono essere “toccate” solo in caso di emergenza collegata alla sicurezza. Sospetto che è poi stato confermato dal team di Milton Keynes, che, secondo la Bbc, avrebbe ammesso l'utilizzo di un ammortizzatore per modificare l'altezza del TTray, ovvero la prima componente del fondo a essere investito dai flussi d'aria.

