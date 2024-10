Ilfoglio.it - Quirico e Sinwar, il suo Toro Seduto

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Forse perché Guanciale era già ingaggiato per i paragoni con la Shoah, forse perché Francesca Albanese ha pianto tanto che le si è sciolto il Rimmel, come volenterosa prefica dialla Stampa hanno preso. Domenico. Scelta azzeccata, lineare. Già in lacrime per Nasrallah, aveva vergato una furibonda odiografia: “L’implacabile caccia ai capi e l’anima perduta di Israele” (invece Iran e Hezbollah, tutte anime belle). Ieri le strida per, “l’ombra, l’enigma, il signore di un atroce mondo sotterraneo”. Colui che è stato “la prova, inafferrabile ma somaticamente incancellabile, che Israele, a causa sua, aveva perso irrimediabilmente una guerra”. Figo eh? Ma ora che è morto, “è con qualcosa di ancor più potente che Israele dovrà fare i conti, la sua terribile leggenda contro cui non basteranno intelligence del Mossad e bombe”.