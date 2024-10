Polizia penitenziaria scopre un agente infedele con 800 grammi di hashish a Napoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente episodio di corruzione all’interno della Polizia penitenziaria ha scosso la casa circondariale di Secondigliano, a Napoli, dove un agente è stato trovato in possesso di una consistente quantità di sostanze stupefacenti. Questo caso ha suscitato viva preoccupazione tra i vertici sindacali, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere alti gli standard di integrità nell’istituzione. L’episodio e l’arresto dell’agente Qualche giorno fa, un agente di Polizia penitenziaria è stato arrestato dopo che le autorità hanno scoperto che stava tentando di introdurre nel carcere 800 grammi di hashish, occultati sotto una panciera. L’arresto è avvenuto a seguito di un’attività di monitoraggio da parte dei colleghi e della vigilanza interna, che hanno messo in evidenza l’anomalia nel comportamento del poliziotto. Gaeta.it - Polizia penitenziaria scopre un agente infedele con 800 grammi di hashish a Napoli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente episodio di corruzione all’interno dellaha scosso la casa circondariale di Secondigliano, a, dove unè stato trovato in possesso di una consistente quantità di sostanze stupefacenti. Questo caso ha suscitato viva preoccupazione tra i vertici sindacali, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere alti gli standard di integrità nell’istituzione. L’episodio e l’arresto dell’Qualche giorno fa, undiè stato arrestato dopo che le autorità hanno scoperto che stava tentando di introdurre nel carcere 800di, occultati sotto una panciera. L’arresto è avvenuto a seguito di un’attività di monitoraggio da parte dei colleghi e della vigilanza interna, che hanno messo in evidenza l’anomalia nel comportamento del poliziotto.

