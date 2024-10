Pioggia, piene dei fiumi e rischio frane: sabato l'allerta è rossa (Di venerdì 18 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYE' valida dalle 12:00 di oggi, 18 ottobre, fino alle 00:00 di domenica 20 ottobre 2024 la nuova allerta meteo diramata da Arpae e Protezione civile.A Bologna e provincia, è allerta arancione per piene dei fiumi, gialla per frane Bolognatoday.it - Pioggia, piene dei fiumi e rischio frane: sabato l'allerta è rossa Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYE' valida dalle 12:00 di oggi, 18 ottobre, fino alle 00:00 di domenica 20 ottobre 2024 la nuovameteo diramata da Arpae e Protezione civile.A Bologna e provincia, èarancione perdei, gialla per

