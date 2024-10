Per la Buona Politica riparte dalle consulte (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’associazione Per la Buona Politica torna ad essere di nuovo coinvolta nella vita Politica locale entrando dalla porta delle consulte nominate nel consiglio comunale di ieri. "A seguito di varie interlocuzioni svoltesi sia con l’Amministrazione Comunale che con alcuni gruppi di minoranza – spiega la presidente Grazia Massarenti – l’assemblea generale di Buona Politica ha deciso di accogliere la loro proposta di collaborazione, consentendo ad alcuni propri associati di rendersi disponibili ad assumere ruoli in seno alle nuove consulte di Decentramento, purché liberi da qualsiasi vincolo di mandato e senza alcun pregiudizio ideologico. L’intento condiviso è quello di fare delle consulte luoghi collegiali di partecipazione democratica, di dibattito e confronto costruttivo di matrice civica, rendendole libere da contrapposizioni ideologiche e di schieramento". Ilrestodelcarlino.it - Per la Buona Politica riparte dalle consulte Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’associazione Per latorna ad essere di nuovo coinvolta nella vitalocale entrando dalla porta dellenominate nel consiglio comunale di ieri. "A seguito di varie interlocuzioni svoltesi sia con l’Amministrazione Comunale che con alcuni gruppi di minoranza – spiega la presidente Grazia Massarenti – l’assemblea generale diha deciso di accogliere la loro proposta di collaborazione, consentendo ad alcuni propri associati di rendersi disponibili ad assumere ruoli in seno alle nuovedi Decentramento, purché liberi da qualsiasi vincolo di mandato e senza alcun pregiudizio ideologico. L’intento condiviso è quello di fare delleluoghi collegiali di partecipazione democratica, di dibattito e confronto costruttivo di matrice civica, rendendole libere da contrapposizioni ideologiche e di schieramento".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minerva riprende incontri nei quartieri : “La buona politica non mette muri - ma costruisce basi” - GALLIPOLI – Torna l’appuntamento degli incontri itineranti con i cittadini nei quartieri della città bella da parte del sindaco Stefano Minerva e per molti sarà l’opportunità per chiedere contezza delle cose fatte e delle necessità e le problematiche da risolvere nelle proprie zone di residenza... (Lecceprima.it)

Milano - Salvini su inaugurazione M4 : “Bellissima giornata che unisce buona politica” - A una domanda sulla richiesta di più risorse per Milano, Salvini ha risposto: “Tutti i sindaci chiedono più soldi, ma i Comuni sono 8. Siamo all’inizio di un percorso, l’obiettivo è arrivare a Buccinasco. Milano corre e penso alle Olimpiadi, che lasceranno in eredità il primo studentato con stanze a prezzi accessibili. (Lapresse.it)

Al via la seconda edizione della Scuola di buona politica “Amministratori consapevoli” - Gestione delle risorse pubbliche, lotta alla corruzione, partecipazione civica, sostenibilità sociale e ambientale, trasparenza amministrativa: sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati durante la due giorni della prossima edizione della Scuola di formazione politica “Amministratori... (Forlitoday.it)