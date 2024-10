Passamano per San Luca. Anche le bandiere del mondo nell’antica catena umana (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domani alle 10 torna l’appuntamento con il ‘Passamano per San Luca’, giunto alla sua XXII edizione e organizzato dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio del dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università, in collaborazione con Comune e Curia. Dietro al Passamano c’è un gesto collettivo che rievoca la lunga catena umana con cui i bolognesi, il 17 ottobre del 1677, trasportarono sul colle della Guardia i materiali necessari per la costruzione del tratto collinare del grande portico (oggi patrimonio Unesco). A formare la grande catena umana dal Meloncello a San Luca, saranno gli oltre 1.300 studenti e studentesse di ogni ordine e grado provenienti da città e provincia, a cui si aggiunge la partecipazione di sindacati, associazioni culturali e cittadinanza. Ilrestodelcarlino.it - Passamano per San Luca. Anche le bandiere del mondo nell’antica catena umana Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domani alle 10 torna l’appuntamento con il ‘per San’, giunto alla sua XXII edizione e organizzato dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio del dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università, in collaborazione con Comune e Curia. Dietro alc’è un gesto collettivo che rievoca la lungacon cui i bolognesi, il 17 ottobre del 1677, trasportarono sul colle della Guardia i materiali necessari per la costruzione del tratto collinare del grande portico (oggi patrimonio Unesco). A formare la grandedal Meloncello a San, saranno gli oltre 1.300 studenti e studentesse di ogni ordine e grado provenienti da città e provincia, a cui si aggiunge la partecipazione di sindacati, associazioni culturali e cittadinanza.

