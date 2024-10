Parla Conte in conferenza: “Siamo ancora in ricostruzione, vedo troppa esaltazione” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’allenatore nel Napoli in vista della partita con l’Empoli di domenica: “vedo un gruppo che ha voglia di lavorare, i momenti difficili ci saranno e lì dovremo essere forti di testa e di cuore. Lukaku leader, grande fiducia in Gilmour e Caprile. Il calendario? La prossima partita sarà sempre la partita della vita”. La conferenza L'articolo Parla Conte in conferenza: “Siamo ancora in ricostruzione, vedo troppa esaltazione” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Parla Conte in conferenza: “Siamo ancora in ricostruzione, vedo troppa esaltazione” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’allenatore nel Napoli in vista della partita con l’Empoli di domenica: “un gruppo che ha voglia di lavorare, i momenti difficili ci saranno e lì dovremo essere forti di testa e di cuore. Lukaku leader, grande fiducia in Gilmour e Caprile. Il calendario? La prossima partita sarà sempre la partita della vita”. LaL'articoloin: “in” Teleclubitalia.

LIVE – Conte parla in conferenza stampa prima dell’Empoli : segui la diretta testuale - . In questi minuti sta andando in scena la conferenza stampa di Antonio Conte prima della sfida contro l’Empoli. Il tecnico azzurro toccherà diversi temi importanti legati alla prossima giornata di Serie A e non solo. A tal proposito, è possibile seguire la diretta testuale e le parole dell’allenatore salentino. (Spazionapoli.it)

Napoli- Conte in conferenza stampa parla della gara contro l’Empoli - In merito alla partita contro l’Empoli, Conte ha spiegato che le scelte di formazione dipenderanno anche dal rientro dei nazionali e dalle condizioni fisiche degli stessi. 15. Ha sottolineato l’importanza della passione e dell’entusiasmo che la città di Napoli trasmette, evidenziando come questa carica emotiva sia una fonte di motivazione per il gruppo. (Terzotemponapoli.com)

