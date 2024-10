Liberoquotidiano.it - Panico-Inter, Calhanoglu e i contatti con gli ultras: ecco cosa rischia il turco

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ascoltato in Procura sul caso, ora Hakanuna squalifica. Il, infatti, ha ammesso di aver avutocon i capi ultrà Marco Ferdico e Antonio Bellocco, nonostante l'gli avesse sconsigliato di farlo. Per questo il centrocampista orauna squalifica per una o più giornate, oltre all'ammenda di 20mila euro. La possibile squalifica potrebbe arrivare per aver violato l'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva e in particolare il comma 10, che recita: “È fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”.è il secondo rappresentante della squadra ad aver testimoniato dopo Javier Zanetti, attuale vicepresidente nerazzurro. Per l'area Milan è invece stato sentito anche il capitano Davide Calabria.