Ordine dei medici | Qui per rinnovare Soldi in cassa mai spesi Più tutele ai colleghi

Far sentire l'Ordine più vicino agli iscritti, dargli maggiore trasparenza e indirizzarlo sempre più sulla strada della formazione e del rinnovamento dopo che è stato guidato dal 1997 ad oggi dal dottor Stefano Falcinelli. Sono circa 2.200 i medici chiamati il prossimo 9, 10 e 11 novembre al voto per il rinnovo del Consiglio direttivo e, quindi, del nuovo presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine di Ravenna. A contendersi i 15 posti in Consiglio e la carica di presidente due liste, 'Etica' e 'Futura', e già questa è una novità perché in passato vi è sempre stata una sola lista. A guidare Futura, e quindi ad aspirare alla carica di Presidente, è la dottoressa Gaia Saini, 49 anni, responsabile del reparto di medicina d'urgenza dell'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

