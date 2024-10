Nuoto, Lorenzo Mora subito sul podio in Coppa del Mondo a Shanghai: è secondo nei 200 dorso! Ceccon quinto nei 100 misti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un podio e tre posti in finale: inizia così la Coppa del Mondo per l’Italia del Nuoto rappresentata da cinque dei suoi migliori specialisti non solo in vasca corta, ambiente nel quale si svolge la manifestazione itinerante organizzata da World Aquatics. Nel primo dei tre giorni in programma a Shanghai qualche buon risultato cronometrico, da parte soprattutto dei padroni di casa e di Noè Ponti che ha fatto segnare il nuovo record europeo dei 100 farfalla, qualche prestazione di sostanza degli atleti più attesi e anche qualche sorpresa in negativo come il mancato accesso alla finale dei 100 rana di Nicolò Martinenghi, ancora in fase di rodaggio dopo un lungo stop post-olimpico e dunque non certo al meglio della condizione. Oasport.it - Nuoto, Lorenzo Mora subito sul podio in Coppa del Mondo a Shanghai: è secondo nei 200 dorso! Ceccon quinto nei 100 misti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Une tre posti in finale: inizia così ladelper l’Italia delrappresentata da cinque dei suoi migliori specialisti non solo in vasca corta, ambiente nel quale si svolge la manifestazione itinerante organizzata da World Aquatics. Nel primo dei tre giorni in programma aqualche buon risultato cronometrico, da parte soprattutto dei padroni di casa e di Noè Ponti che ha fatto segnare il nuovo record europeo dei 100 farfalla, qualche prestazione di sostanza degli atleti più attesi e anche qualche sorpresa in negativo come il mancato accesso alla finale dei 100 rana di Nicolò Martinenghi, ancora in fase di rodaggio dopo un lungo stop post-olimpico e dunque non certo al meglio della condizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa del Mondo Nuoto di Fondo - l’Italia fa tris : Guidi - Filadelli e Verani sul podio a Setubal - Nella prima gara in programma, di ieri, Marcello Guidi ha staccato la prima posizione nella 10 km. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 20. Marcello Guidi – Foto fincalabria_nuoto da Federazione Italiana Nuoto Facebook Dario Verani – Foto Giorgio Scala da Federazione Italiana Nuoto ... (Ilfaroonline.it)

Nuoto di fondo - tris azzurro a Setubal : Guidi vittorioso nella 10 km - Filadelli e Verani sul podio - Nella gara femminile la vittoria è andata alla tedesca Lea Boy (2:18:30. La migliore italiana è stata Veronica Santoni, tredicesima con un ritardo di 1:49. Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, ottimo quinto posto per Ivan Giovannoni (+31. Un trionfo italiano nelle acque libere di Setubal, in Portogallo. (Oasport.it)

LIVE Paralimpiadi 2024 - liveblog 7 settembre in DIRETTA : ori di Raimondi e Amodeo nel nuoto! Cannizzaro fuori dal podio - ora tocca a Costa nel judo - OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 settembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 7 SETTEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DELLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024 . (Oasport.it)