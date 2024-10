Nubifragio in Toscana, esonda il fiume Elsa tra Certaldo e Castelfiorentino: invasa anche la strada regionale 429 – Video (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il forte maltempo che sta colpendo la Toscana si è abbattuto anche nell’empolese ValdElsa. Tra Certaldo e Castelfiorentino il fiume Elsa è esondato invadendo anche la strada regionale 429, arteria cruciale della zona. A causa dei forti nubifragi c’è preoccupazione per la piena del corso d’acqua che ha già causato l’evacuazione di almeno sei persone e la chiusura non solo della 429 ma anche della strada provinciale 1 tra Certaldo e San Gimignano. Ecco le immagini dall’alto. L'articolo Nubifragio in Toscana, esonda il fiume Elsa tra Certaldo e Castelfiorentino: invasa anche la strada regionale 429 – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio in Toscana, esonda il fiume Elsa tra Certaldo e Castelfiorentino: invasa anche la strada regionale 429 – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il forte maltempo che sta colpendo lasi è abbattutonell’empolese Vald. Trailto invadendola429, arteria cruciale della zona. A causa dei forti nubifragi c’è preoccupazione per la piena del corso d’acqua che ha già causato l’evacuazione di almeno sei persone e la chiusura non solo della 429 madellaprovinciale 1 trae San Gimignano. Ecco le immagini dall’alto. L'articoloiniltrala429 –proviene da Il Fatto Quotidiano.

