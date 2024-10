Lanazione.it - Nonna Silvi in mezzo al disastro: “Un camion di pane sott’acqua. Qui le strade sembrano laghi”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Empolese Valdelsa, 18 ottobre 2024 – “E’ il nostro lavoro che si ferma”. Voce rotta e occhi increduli di fronte alla distesa di acqua che ha invaso la vecchia strada 429 a Petrazzi, frazione nel comune di Castelfiorentino. Silvana Bini, conosciuta da migliaia di follower comevede e racconta in prima persona la condizione in cui la sua terra è ridotta dopo il maltempo che il 17 ottobre ha battuto forte nell’Empolese Valdelsa. GERMOGLI PH: 18 OTTOBRE 2024 CASTELFIORENTINO PETRAZZI ALLAGAMENTI DOVUTI ALLE FORTI PIOGGE DELLA NOTTE FUIME ELSA IN PIENA ESONDAZIONE CASE ALLAGATE PERDONE SFOLLATE RECUPERO ABITANTI IN GOMMONE DEI VIGILI DEL FUOCO © TOMMASO GASPERINI / FOTOCRONACHE GERMOGLI Quello che scorge dall’auto è sui suoi profili social: “Sono mesi che dico di ripulire le fogne ma nessuno mi ha ascoltato, mi ci sono finita la voce ma niente.