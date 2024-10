Movieplayer.it - No More Trouble è "Un atto di verità umana". L'intervista a Tommaso Romanelli e Giovanni Soldini

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Un papà, un architetto, un uomo". Il regista, figlio di Andrea, insieme al leggendario velista, hanno raccontato l'esperienza vissuta realizzando uno splendido documentario. Ci sono i documentari, e poi ci sono i documentari come No- Cosa rimane di un tempesta. Un vero e proprio tesoro, un film lungo un ricordo, l'istantanea folgorante e straziante che ricerca, come prima cosa, la. Ma non laoggettiva di cosa si effettivamente accaduto venticinque anni fa, quando Andrea, architetto navale e velista, scomparve nel nulla dell'Oceano Atlantico. Bensì, lasoggettiva di cosa voglia dire essere umani, ed essere professionisti. Un'opera di grande rilevanza, firmata da, appunto figlio di Andrea, che all'epoca aveva solo quattro anni. A supportarlo nel