Minacce sui social: tutela per il pm Giorgia Righi coinvolta nel processo Open Arms (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il clima di tensione attorno al processo Open Arms ha raggiunto un nuovo picco a Palermo, dove tre pubblici ministeri, tra cui Giorgia Righi, hanno ricevuto Minacce sui social media. Questo fenomeno preoccupante ha spinto le autorità a prendere misure straordinarie per garantire la sicurezza dei magistrati coinvolti. Gli eventi recenti hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza dei funzionari pubblici e sulla crescente intolleranza nei confronti dell’operato della magistratura. Le Minacce contro i magistrati e le misure di sicurezza adottate Dopo aver esaminato le numerose Minacce ricevute sui social e le lettere intimidatorie, il comitato per l’ordine e la sicurezza di Palermo ha deciso di fornire una tutela adeguata alla pm Giorgia Righi, già al lavoro nel processo Open Arms. Gaeta.it - Minacce sui social: tutela per il pm Giorgia Righi coinvolta nel processo Open Arms Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il clima di tensione attorno alha raggiunto un nuovo picco a Palermo, dove tre pubblici ministeri, tra cui, hanno ricevutosuimedia. Questo fenomeno preoccupante ha spinto le autorità a prendere misure straordinarie per garantire la sicurezza dei magistrati coinvolti. Gli eventi recenti hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza dei funzionari pubblici e sulla crescente intolleranza nei confronti dell’operato della magistratura. Lecontro i magistrati e le misure di sicurezza adottate Dopo aver esaminato le numerosericevute suie le lettere intimidatorie, il comitato per l’ordine e la sicurezza di Palermo ha deciso di fornire unaadeguata alla pm, già al lavoro nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scorta per la pm Giorgia Righi dopo le minacce social : il caso Salvini infiamma il dibattito - La decisione della Procura di chiedere una condanna così severa non è stata presa alla leggera, ma si basa su una dettagliata analisi delle responsabilità legali di Salvini in un contesto in cui la gestione dei migranti ha assunto una valenza sia umanitaria che politica. La sicurezza della magistratura sotto attacco La decisione di assegnare una scorta alla pm Giorgia Righi arriva in un momento ... (Gaeta.it)

**Open arms : minacce sui social e intimidazioni - assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi** - Post e minacce sono stati trasmessi anche alla procura di Caltanissetta, competente a indagare nei procedimenti che coinvolgono i magistrati del capoluogo siciliano. Insulti sessisti, epiteti volgari e lettere anonime inviate in procura generale sono solo alcuni degli episodi segnalati dalla Procuratrice Generale di Palermo al comitato. (Liberoquotidiano.it)

Striscia la Notizia - insulti e minacce di morte a Vittorio Brumotti che sui social collezionano migliaia di like - Già , perché un video inviato a Striscia mostra alcuni ragazzi, ripresi per gli schiamazzi in una via milanese, che minacciano l’inviato del tg satirico, tra l’altro non presente sul posto: “Brumotti di merda, vieni qui sotto se hai le palle”. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20. (Metropolitanmagazine.it)