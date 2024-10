Migranti in Albania, tribunale Roma non convalida trattenimento: devono tornare in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei Migranti all'interno del centro Italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania. Il provvedimento di trattenimento era stato disposto dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso per dodici stranieri che fanno parte del gruppo dei sedici Migranti, dieci provenienti dal Bangladesh e sei dall'Egitto, trasportati in Albania al Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare Italiana. Tg24.sky.it - Migranti in Albania, tribunale Roma non convalida trattenimento: devono tornare in Italia Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sezione immigrazione deldinon hato ildeiall'interno del centrono di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in. Il provvedimento di era stato disposto dalla questura diil 17 ottobre scorso per dodici stranieri che fanno parte del gruppo dei sedici, dieci provenienti dal Bangladesh e sei dall'Egitto, trasportati inal Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militarena.

“Perché siamo in carcere?” : i 12 migranti senza risposte nel centro in Albania. Ancora incompiuto : “Finita solo la metà dei lavori” - Non si era mai visto un percorso della Commissione così rapido (tra l’altro con esito negativo), meno di 48 ore quando di norma di giorni ne servono quasi trenta per dichiararli “asilanti” o meno. “Centro” per migranti di Gjader, 9,30 del mattino. È preoccupato, molto preoccupato per i figli, chiede in continuazione di poter parlare con loro e con il resto della famiglia. (Ilfattoquotidiano.it)

