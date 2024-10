Mercato di Piazza Risorgimento, Perifano: “La soluzione di via Pascoli è la meno idonea” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi Diego Perifano, portavoce Alternativa per Benevento. “È possibile che si sia sulla buona strada per risolvere la questione del Mercato rionale di Piazza Risorgimento. Pur comprendendo il tentativo dell’assessore al ramo di contemperare le varie esigenze, non v’è alcun dubbio che la soluzione del trasferimento del Mercato in via Pascoli è la meno idonea. È impensabile sovraccaricare ulteriormente di funzioni un quadrante cittadino che già versa in condizioni estremamente critiche nelle ore di più intenso traffico, coincidente con l’apertura e la chiusura delle scuole. La missione dell’Amministrazione deve essere quella di alleviare i disagi della cittadinanza, non procurarli. Anteprima24.it - Mercato di Piazza Risorgimento, Perifano: “La soluzione di via Pascoli è la meno idonea” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi Diego, portavoce Alternativa per Benevento. “È possibile che si sia sulla buona strada per risolvere la questione delrionale di. Pur comprendendo il tentativo dell’assessore al ramo di contemperare le varie esigenze, non v’è alcun dubbio che ladel trasferimento delin viaè la. È impensabile sovraccaricare ulteriormente di funzioni un quadrante cittadino che già versa in condizioni estremamente critiche nelle ore di più intenso traffico, coincidente con l’apertura e la chiusura delle scuole. La missione dell’Amministrazione deve essere quella di alleviare i disagi della cittadinanza, non procurarli.

