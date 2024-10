Meloni e l’Europa più vicine grazie alla manovra. Report Signum Global (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prudenza e fede alla parola. Sono queste le architravi della manovra messa a terra da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, che ha già superato il primo vero test: quello dei mercati. Ora anche gli analisti iniziano piano piano a snocciolare i giudizi. Tra questi, quelli della società di consulenza Signum Global, per il quali “a nostro avviso, le due priorità del bilancio italiano sembrano essere quella di mantenere un percorso praticabile per soddisfare le nuove regole fiscali dell’Ue e, al contempo garantire l’attuazione strutturale (cioè non solo una tantum, ndr) degli impegni elettorali sul sistema fiscale”. Elementi che portano a una prima conclusione: tale manovra avvicinerà Palazzo Chigi all’Europa: “la combinazione di questo bilancio, con altri eventi recenti, suggerisce che la posizione di Meloni all’interno dell’Ue diventerà più importante nel breve e medio termine”. Formiche.net - Meloni e l’Europa più vicine grazie alla manovra. Report Signum Global Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prudenza e fedeparola. Sono queste le architravi dellamessa a terra da Giorgiae Giancarlo Giorgetti, che ha già superato il primo vero test: quello dei mercati. Ora anche gli analisti iniziano piano piano a snocciolare i giudizi. Tra questi, quelli della società di consulenza, per il quali “a nostro avviso, le due priorità del bilancio italiano sembrano essere quella di mantenere un percorso praticabile per soddisfare le nuove regole fiscali dell’Ue e, al contempo garantire l’attuazione strutturale (cioè non solo una tantum, ndr) degli impegni elettorali sul sistema fiscale”. Elementi che portano a una prima conclusione: taleavrà Palazzo Chigi al: “la combinazione di questo bilancio, con altri eventi recenti, suggerisce che la posizione diall’interno dell’Ue diventerà più importante nel breve e medio termine”.

