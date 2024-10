Marito e moglie in manette: in casa nascondevano centinaia di iPhone rubati e 70mila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) I carabinieri, lo scorso 10 ottobre, hanno tratto in arresto due soggetti (Marito e moglie) a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata per la ricerca di armi. I militari, in particolare, hanno rinvenuto presso l’abitazione di due coniugi a Secondigliano, tre pistole clandestine Napolitoday.it - Marito e moglie in manette: in casa nascondevano centinaia di iPhone rubati e 70mila euro Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I carabinieri, lo scorso 10 ottobre, hanno tratto in arresto due soggetti () a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata per la ricerca di armi. I militari, in particolare, hanno rinvenuto presso l’abitazione di due coniugi a Secondigliano, tre pistole clandestine

Marito e moglie di Secondigliano arrestati : in casa avevano 150 iPhone rubati - armi e 70mila euro - Secondigliano: 150 iPhone 16 rubati in casa, armi e 70mila euro. Arrestati marito e moglie Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno trovato tre pistole clandestine, munizionamento di vario […] L'articolo Marito e moglie di Secondigliano arrestati: in casa avevano 150 iPhone rubati, armi e 70mila euro sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)

