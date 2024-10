Quotidiano.net - Marco Masini si racconta a Soundcheck

(Di venerdì 18 ottobre 2024), finalmente. Ci sono voluti sette anni perchésciogliesse le vele delle sue canzoni per tornare a collezionare storie. Quelle racchiuse in “10 amori” l’album che lo riporta al suo pubblico e che presenta nello studio di, il format musicale del nostro giornale. “Anche se al netto di quel Covid che ci ha stravolto le vite, sono cinque” ammette lui, classe ’64. “A questi andrebbero poi sottratti i due anni necessari a recuperare il tour fermato dalla pandemia e i due degli show con Panariello. Quindi per registrare il disco me n’è rimasto, di fatto, uno solo, anzi, un paio, visto che le prime cose ho iniziato ad abbozzarle già durante l’ultima tranche del tour con Giorgio”. L’esperienza con Panariello cosa le ha lasciato? “Ci conosciamo dall’85 e una volta che sei amico nella vita esserlo pure sulla scena è facile.