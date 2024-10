Manovra, Giorgetti rivendica i dati sullo spread e smentisce l’aumento delle tasse sulla casa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giancarlo Giorgetti ribadisce in Aula che quella in discussione è una Manovra “seria e responsabile” e rassicura i mercati con il conforto dei dati dello spread. Durante il question time al Senato, il ministro dell’Economia è tornato sui punti più dibattuti della legge di Bilancio da 30 miliardi di euro, tra taglio del cuneo, accorpamento delle aliquote Irpef e bonus alla natalità. Tra i temi ancora in ballo, le risorse da stanziare sulla Sanità, principale fronte di scontro tra Governo e opposizione, il prelievo dal sistema delle banche italiane e le tasse sulla casa, sulle quali Giorgetti ha bollato come “falso” qualsiasi riferimento a un eventuale aumento. Il question time In Aula il ministro dell’Economia ha assicurato che le risorse a copertura della Manovra 2025 “vengono dal nostro lavoro. Quifinanza.it - Manovra, Giorgetti rivendica i dati sullo spread e smentisce l’aumento delle tasse sulla casa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giancarloribadisce in Aula che quella in discussione è una“seria e responsabile” e rassicura i mercati con il conforto deidello. Durante il question time al Senato, il ministro dell’Economia è tornato sui punti più dibattuti della legge di Bilancio da 30 miliardi di euro, tra taglio del cuneo, accorpamentoaliquote Irpef e bonus alla natalità. Tra i temi ancora in ballo, le risorse da stanziareSanità, principale fronte di scontro tra Governo e opposizione, il prelievo dal sistemabanche italiane e le, sulle qualiha bollato come “falso” qualsiasi riferimento a un eventuale aumento. Il question time In Aula il ministro dell’Economia ha assicurato che le risorse a copertura della2025 “vengono dal nostro lavoro.

Manovra - cosa ha detto Giorgetti in conferenza stampa su nuove tasse e contributi delle banche - "Non ci saranno nuove tasse, mi dispiace deludere le attese", ha ribadito il ministro. Il ministro dell'Economia Giorgetti e il vice ministro Leo hanno spiegato in conferenza stampa in cosa consiste il contributo chiesto a banche e assicurazioni per la prossima manovra: "Per 2 anni sospese le deduzioni delle Dta delle banche". (Fanpage.it)

Manovra - Giorgetti “Ambizione è aiutare chi ha più bisogno” - 000 euro di reddito, i lavoratori dipendenti. Quanto alle critiche per le quali la manovra reca misure temporanee che non potranno essere replicate, credo che questo Governo abbia dimostrato di averle confermate tutte, anche quelle a favore delle famiglie, delle lavoratrici con due figli, nonostante una letteratura anche giornalistica che in questi giorni ha alimentato tutta una serie di notizie ... (Iltempo.it)

Giorgetti : manovra aiuta chi ha bisogno - Chi fa una ristrutturazione ha l'obbligo di aggiornare i dati catastali. Faremo controlli,anche sulle case fantasma". "Va bene così, guardate lo spread". Accise:allineamento graduale benzina-diesel. 18. 00 "A questa manovra si può contestare qualsiasi cosa,ma non che vada contro i poveri Cristi". Chiesto un "contributo significativo" a banche e assicurazioni. (Televideo.rai.it)