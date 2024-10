Maltempo, tracima di nuovo lo Sterza: pochi mesi fa aveva travolto una nonna e il nipotino di 5 mesi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella notte scorsa, la Toscana è stata nuovamente colpita dal Maltempo, con particolare attenzione alla zona del Pisano, dove il torrente Sterza ha tracimato in più punti. Questo torrente era già noto per il tragico evento del 23 settembre scorso, quando travolse una donna e il suo nipotino di soli cinque mesi a Montecatini Val di Cecina. Nonostante le ricerche, il corpo del piccolo non è stato ancora ritrovato, aggiungendo un ulteriore carico emotivo a questa drammatica vicenda. La situazione critica ha spinto il sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, a prendere immediate misure preventive. Considerando i danni causati dalle piogge intense e gli allagamenti che hanno reso pericolose molte strade, è stata disposta per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, così come dei parchi pubblici presenti nel territorio comunale. Thesocialpost.it - Maltempo, tracima di nuovo lo Sterza: pochi mesi fa aveva travolto una nonna e il nipotino di 5 mesi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella notte scorsa, la Toscana è stata nuovamente colpita dal, con particolare attenzione alla zona del Pisano, dove il torrentehato in più punti. Questo torrente era già noto per il tragico evento del 23 settembre scorso, quando travolse una donna e il suodi soli cinquea Montecatini Val di Cecina. Nonostante le ricerche, il corpo del piccolo non è stato ancora ritrovato, aggiungendo un ulteriore carico emotivo a questa drammatica vicenda. La situazione critica ha spinto il sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, a prendere immediate misure preventive. Considerando i danni causati dalle piogge intense e gli allagamenti che hanno reso pericolose molte strade, è stata disposta per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, così come dei parchi pubblici presenti nel territorio comunale.

