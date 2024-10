Maltempo in arrivo: precipitazioni e allerta meteo in tutta Italia nelle prossime ore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una vasta area perturbata di origine atlantica si sta espandendo sul territorio Italiano, portando con sé condizioni di Maltempo che si intensificheranno nelle prossime ore. Le previsioni meteorologiche indicano un incremento significativo delle precipitazioni e dei temporali, che colpiranno la maggior parte delle regioni Italiane. Gli esperti hanno avvertito che il Maltempo colpirà in modo più deciso la Pianura Padana e le regioni meridionali, dove si aspettano fenomeni particolarmente intensi e duraturi. Le mareggiate e i venti forti sono anche previsti sulle zone costiere, specialmente quelle esposte. Previsioni del Dipartimento della Protezione Civile Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Gaeta.it - Maltempo in arrivo: precipitazioni e allerta meteo in tutta Italia nelle prossime ore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una vasta area perturbata di origine atlantica si sta espandendo sul territoriono, portando con sé condizioni diche si intensificherannoore. Le previsionirologiche indicano un incremento significativo dellee dei temporali, che colpiranno la maggior parte delle regionine. Gli esperti hanno avvertito che ilcolpirà in modo più deciso la Pianura Padana e le regioni meridionali, dove si aspettano fenomeni particolarmente intensi e duraturi. Le mareggiate e i venti forti sono anche previsti sulle zone costiere, specialmente quelle esposte. Previsioni del Dipartimento della Protezione Civile Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizionirologiche avverse.

