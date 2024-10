Maltempo: frana sulla strada Abetone-Brennero a San Marcello. Statale 68 chiusa per straripamento del fiume Cecina (Di venerdì 18 ottobre 2024) frana sulla Statale dell'Abetone e del Brennero. Personale e mezzi Anas sono impegnati ininterrottamente dalla serata di ieri, 18 ottobre 2024, per garantire la viabilitĂ sulla rete stradale in gestione colpita dal Maltempo delle ultime ore L'articolo Maltempo: frana sulla strada Abetone-Brennero a San Marcello. Statale 68 chiusa per straripamento del fiume Cecina proviene da Firenze Post. .com - Maltempo: frana sulla strada Abetone-Brennero a San Marcello. Statale 68 chiusa per straripamento del fiume Cecina Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024)dell'e del. Personale e mezzi Anas sono impegnati ininterrottamente dalla serata di ieri, 18 ottobre 2024, per garantire la viabilitĂretele in gestione colpita daldelle ultime ore L'articoloa San68perdelproviene da Firenze Post.

